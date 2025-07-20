Geride bıraktığımız sezonun başında Antalyaspor'un başına gelen ancak istediği sonuçları alamamasının ardından görevinden ayrılan Alex de Souza'nın teknik direktörlük macerası Brezilya'da istediği gibi gitmiyor.
Brezilya 2. Lig ekibi Operario'yu çalıştıran Alex de Souza, ligde 5 resmi maça çıktı. Alex'in takımı bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplamda 1 puan ortalaması yakaladı. Genç teknik adam, bu performansıyla Brezilya basınında eleştirilerin odağı oldu.
Geçen sezon 21 maçta Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Alex de Souza, 1.43'lük puan ortalaması yakalamıştı. Alex'in görevinden ayrılmasının ardından Antalyaspor'un başına Emre Belözoğlu geçmişti.
Son Dakika › Spor › Alex de Souza yeni takımıyla tepetaklak oldu - Son Dakika
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