Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak
28.11.2021 17:08
Beşiktaş'ta Alex Teixeira depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen yıldız futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Aldığı peş peşe mağlubiyetlerle dibe vuran Beşiktaş'a bir kötü haberde Alex Teixeira'dan geldi. Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü futbolcusu yaşadığı sakatlık nedeniye uzun süre formaya hasret kalacak.
KANAMA VE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Brezilyalı futbolcunun sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Teixeira'nın sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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