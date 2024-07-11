Alexander Djiku: Fenerbahçe Şampiyon Olmak İçin Ellerinden Geleni Yapacak - Son Dakika
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Spor

Alexander Djiku: Fenerbahçe Şampiyon Olmak İçin Ellerinden Geleni Yapacak

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve bu sezon şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Djiku, teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini ve Mourinho'nun tecrübesinden faydalanacaklarını belirtti. Ayrıca, Djiku ve takımın ortak hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu vurguladı.

11.07.2024 11:23
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Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerine değinerek, bu sezon şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, kulüp televizyonunda yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Sarı-lacivertlilerin Avusturya kampını değerlendiren 29 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho ve takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Seviyemizi, ritmimizi yükseltiyoruz"

Sezon öncesi devam eden kamp dönemini değerlendiren Alexander Djiku, "Çalışmalarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Biz de seviyemizi, ritmimizi yükseltiyoruz. Geçen seneden bahsedecek olursak iyi ve kaliteli bir takımımız vardı. Birçok oyuncu da bu sene devam ediyor. Dolayısıyla birbirimizi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Bu hazırlık sürecinde hocamızı tanıyoruz. Onun taktiğini, oyun felsefesini anlamaya özen gösteriyoruz. Tabii ki de onun söylediği şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Öyle zannediyorum ki gelecek bizim açımızdan iyi olacaktır" dedi.

"Mourinho, bir futbol efsanesi"

Teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili görüşleri sorulan başarılı savunmacı, "Gerçekten şunu söylemeden geçmememiz gerekiyor; kendisi çok büyük bir teknik adam, çok büyük bir taktisyen ve kariyeri boyunca kazanmadığı kupa yok. Her şeyi kazandı. Kendisi bir futbol efsanesi. Onunla çalışıyor olmak, onun tecrübesinden faydalanmak bizleri çok mutlu ediyor. Elbette şampiyonluk yolunda, kupalar kazanma konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı olacak bir teknik adam kendisi. Antrenmanlarla ve hazırlık süreciyle ilgili olarak şunu söyleyebilirim; gerçekten çok çalışıyoruz. Yoğun antrenman programımız var ki bu bence ilerisi için fazlasıyla yarar getirecektir. Fiziksel olarak da aynı şekilde idman kalitemiz fazlasıyla yüksek ve fiziksel anlamda da yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar bize maçlar başladığında katkı sağlayacaktır. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve maçlar başladığında da en hazır şekilde sahada olmak niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu elde etmek için her şeyimizi ortaya koyacağız"

Bu sezon şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Ganalı stoper, "Geçen sene bu takıma geldiğimde adaptasyonumun hızlı bir şekilde olmasından gerçekten çok mutlu olmuştum. Çünkü büyük bir kulübe gelmiştim. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Elbette ki geçen sene hedefimiz ligde kupalar kazanmak, şampiyonluğu kazanmamızdı ancak iyi bir sezon geçirmemize rağmen, 99 puan toplamamamıza rağmen maalesef şampiyonluğu elde edemedik. Ama bu yıl kimsenin şüphesi olmasın, şampiyonluğu elde etmek için her şeyimizi ortaya koyacağız" dedi.

"Fenerbahçe adına büyük bir performans ortaya koymak istiyorum"

Geçen sezonki performansını devam ettirmek istediğini ifade eden Djiku, "Kendimle alakalı olarak ben geçen sene nasıl bir oyuncu olduğumu göstermek istedim. Fransa'dan geldiğimde pek fazla insan tanımıyor, bilmiyordu beni ama ben kendimi ve kalitemi biliyordum. Hızlı bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Burada önemli olan tabii ki geçen sene gösterdiğim performanstan sonra bu yıl aynı kalite ve aynı performansla devam ettirebilmek, Fenerbahçe adına büyük bir performans ve oyun ortaya koymak istiyorum. Bunu da oynayacağımız maçlardan göstermek istiyorum" diye konuştu.

"En önemli şey birlik ve beraberliktir"

Takımla ilgili de konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Takım içerisinde ruhuyla, büyük bir azimle oynayan çok sayıda oyuncu var. Zaten bir takımda bana göre en önemli şey birlik ve beraberliktir. Birlikte oynamak, birbirinin açığını kapatabilmek bunlar çok önemli noktalar. Bunun da bizde var olduğunu düşünüyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sezon da ruhumuzu daha ileriye taşıyarak göstermemiz gerekiyor. Hiç şüphe yok ki hocamız da vereceği tavsiye, talimat ve tecrübeleriyle bizlere fazlasıyla yardımcı olacaktır. Tüm bu saydığım unsurlarla beraber güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"Ortak hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak"

UEFA Şampiyon Ligi'nde gruplara kalmak istediklerinin altını çizen Djiku, "Herkesin ortak hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Çünkü oynayacağımız üç tur var ve ilkini Lugano'ya karşı oynayacağız. O maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum ve böylelikle sezona galibiyetle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alexander Djiku: Fenerbahçe Şampiyon Olmak İçin Ellerinden Geleni Yapacak - Son Dakika

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