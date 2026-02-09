Alexandro Bernabei\'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu

Brezilya ekibi Internacional'da forma giyen Alexandro Bernabei, attığı şık golle futbolseverlerin beğenisini kazandı. Genç futbolcunun ceza sahası dışından kaydettiği gol, karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.
Bernabei, yaklaşık 25 metre mesafeden gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalecinin müdahale şansı bulamadığı gol, tribünlerden büyük alkış aldı.
Alexandro Bernabei'nin golü, maçın ardından sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, futbolseverlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o gol;
