Alexia Carutasu, 2024'te Türk milli takım formasını giyecek - Son Dakika
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Alexia Carutasu, 2024'te Türk milli takım formasını giyecek

04.04.2022 16:55
Alexia Carutasu, 2024'te Türk milli takım formasını giyecek

Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta takımında kiralık olarak forma giyen VakıfBank sporcusu Alexia Carutasu, Türk vatandaşlığına geçerek yerli oyuncu statüsünde oynamaya hak kazandı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta takımında kiralık olarak forma giyen VakıfBank sporcusu Alexia Carutasu, Türk vatandaşlığına geçerek yerli oyuncu statüsünde oynamaya hak kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta'da forma giyen Alexia Carutasu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesinin ardından duygu ve düşüncelerini Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesine paylaştı. Türk oyuncu statüsünde oynamaya hak kazanan 2003 doğumlu ve 188 santimetre boyundaki pasör çaprazı şunları söyledi:

"Gerçekten çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Dört yıl gibi uzun bir süre bunun gerçekleşmesini bekledim ama sonunda hayallerim gerçek oldu. Duygularımı tam olarak nasıl ifade edebilirim, nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ancak kendimi Türk Milli formasıyla görmek için sabırsızlanıyorum. Bu konuda her zaman yanımda olan başta ailem olmak üzere, sürecin en başından bugüne kadar ilgi ve alakasıyla desteğini hiç esirgemeyen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a ve kulübüm VakıfBank'a çok teşekkür ederim."

Türk statüsünde Aleksia Karutasu adını kullanacak genç oyuncu, 2024 Ocak tarihinden itibaren Türk Milli Takımı'nda da forma giyebilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alexia Carutasu, 2024'te Türk milli takım formasını giyecek - Son Dakika


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