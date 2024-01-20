Aleyna Ertürk, Özbekistan\'da düzenlenen Dünya Kupası\'nda 6. sırada yer aldı

Genç milli eskrimci Aleyna Ertürk, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda epe kategorisinde 6. sırada yer aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te bugün başlayan Gençler Dünya Kupası'nda kadınlar epede piste çıkan milli sporcu Aleyna Ertürk, çeyrek finalde veda ettiği organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Aynı organizasyonda milli sporculardan Ceren Cebe ise 14'üncü, Nilahsen Erten ise 23'üncü sıranın sahibi oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Fransa Aix-En-Provence'de düzenlenen Gençler Flöre Dünya Kupası organizasyonlarında ise Zagreb'te milli sporcular Alisa İsbir 66'ncı, Almila Birçe Durukan 82'nci, Azra Arıkan 111'inci, Ada Arıkan 181'inci; Fransa'da ise Alp Tuna Korkmaz 139'uncu, Ada Budak 169'uncu, Aras Atasoy ve Tan Sezer ise mücadelesini 181'inci sırada tamamladı.