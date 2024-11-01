Aleyna Korkut Dünya Beşincisi - Son Dakika
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Spor

Aleyna Korkut Dünya Beşincisi

Aleyna Korkut Dünya Beşincisi

Erzincan Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Korkut, Gymnasiade'de badminton dünyası beşincisi oldu.

01.11.2024 09:09
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Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından, 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında, Bahreyn'in Manama şehrinde organize edilen, Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları'nda badmintonda ferdi müsabakalarda tek bayanlar kategorisinde Erzincan Anadolu Lisesi Öğrencisi Aleyna Korkut 64. sporcunun yarıştığı tek bayanlar kategorisinde dünya beşincisi oldu.

Milliler takım halinde ise dünya altıncısı olarak turnuvayı tamamladılar. Türkiye'yi şampiyonada başarıyla temsil eden Erzincanlı Milli sporcu aynı zamanda Yıldızlar Avrupa şampiyonu Aleyna Korkut dünya şampiyonasında turnuva boyunca sergilediği spor ahlakına yakışan ve centilmen davranışlarından dolayı da partneri Mehmet Can Töremiş ile Fair Play ödülü aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aleyna Korkut Dünya Beşincisi - Son Dakika

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