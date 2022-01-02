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ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu'dan tavsiyeler - Son Dakika

ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu'dan tavsiyeler

02.01.2022 11:39
ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu'dan tavsiyeler

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, futbolcu adaylarına ve ailelerine tavsiyelerde bulunarak, "Ailelerimiz, çocuklarını futbolla baş başa bıraksınlar" dedi.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, futbolcu adaylarına ve ailelerine tavsiyelerde bulunarak, "Ailelerimiz, çocuklarını futbolla baş başa bıraksınlar" dedi.

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile 32 yıldır beraber çalışan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, futbolcu adayları ve ailelerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Altınordu Futbol Kulübü'nün yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu, "Altınordu Futbol Akademisi'nden önce bizim Yeşilyurt'ta Futbol Okullarımız var. Orada çocuklarımız 6 ile 12 yaş arasında eğitim alıyorlar. Altınordu A Takım'ında Öz Kaynak Sistemimizden yetişen sporcuların ilk başlangıç noktası orası. 12-13 yaşında, Altınordu Futbol Akademisi'nde çocuklarımızı eğitime alıyoruz. 16-17 yaşına gelince burada yetişen sporcularımızı A Takımımıza hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza burada futbol eğitimlerinin yanı sıra okul eğitimleri, yeme içmeleri, kişisel gelişimleri ile ilgili her türlü hizmet veriliyor" dedi.

"Hedefimiz 5 büyük lig"

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, 'Oyuncularımızın hedefi Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak' felsefesi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Sedat Gündoğdu, "En yakın tarihte Altınordu Futbol Akademisi'nde yetiştikten sonra A Takım'a çıkan Burak İnce'yi Bundesliga'ya gönderdik. Zaten bunun öncesinde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, buradan yetişip Avrupa'ya gitmişti. Biz de Başkanımızın koymuş olduğu hedef içinde sporcularımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Birçok oyuncumuzun bu hedefi yakalayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Seyit Mehmet Özkan ile 32 yıldır beraber çalıştığını hatırlatan Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyit Mehmet Özkan ile futbolculuğumdan beri beraberiz. 1989 yılından bu yana beraber çalışıyoruz. Keşke Mehmet Bey'in Torbalı'da yapmış olduğu tesisler gibi başka birileri de bu şekilde yerleşkeler yapsa ve bu sayı artsa; yetenekli Türk çocuklarını gözümüzden kaçırmasak. Tabi ki arada ıskaladığımız gençlerimiz olacaktır."

Futbolcu adayları ve ailelere nasihat

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, hem futbolcu adaylarına hem de ailelere şu önerilerde bulundu:

"Çocuklarımız özellikle bu kadar imkanın olduğu yerde mutlaka çok çalışırlarsa, profesyonelliğe düzenli bir şekilde hazırlanırlarsa bu şartlarda futbolcu olmamaları mümkün değil. Ailelerimiz de çocuklarımızı, futbolla baş başa bıraksınlar." - İZMİR

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Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Gündoğdu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu'dan tavsiyeler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu'dan tavsiyeler - Son Dakika
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