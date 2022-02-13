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ALG Spor, Adana'yı farklı mağlup etti - Son Dakika

ALG Spor, Adana'yı farklı mağlup etti

13.02.2022 16:33
ALG Spor, Adana'yı farklı mağlup etti

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 11. haftasında B grubunun güçlü ekibi Gaziantep ALG Spor, evinde konuk ettiği Adana İdmanyurdu'nu 5-0 mağlup etti.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 11. haftasında B grubunun güçlü ekibi Gaziantep ALG Spor, evinde konuk ettiği Adana İdmanyurdu'nu 5-0 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Süper Ligi 11. hafta maçında sahasında Adana İdmanyurdu ile karşılaştı. ALG Spor, Batur Sahası'nda oynanan karşılaşmada en yakın takipçisi Adana İdmanyurdu karşısında maça oldukça hızlı başlayarak 7. dakika Mariem ile 1-0 öne geçti. Adana ekibine gol fırsatı tanımayan Sarı-grili takım, taraftarı önünde harika bir oyun ortaya koyarak 40. dakikada İlayda ile farkı 2'ye taşıdı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ALG Spor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda farka koştular

Güçlü rakibi karşısında hata yapmayan ve ikinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen ALG Spor, 60. dakikada Ruth, 69'da İlayda ve 85'te Mariem ile farkı 5 yapan gollere imza attı. Zorlu maçta İlayda ve Mariem 2'şer gol atarak maçın yıldızı olmayı başarırken, maç sonunda sarı-grili takımda büyük sevinç yaşandı.

İki maç eksiği bulunuyor

Gaziantep ALG SPOR, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi B grubunu ilk yarıda namağlup ve kalesinde gol görmeden 23 puanla kapatırken 2 maç eksiği bulunuyor. Maç sonunda açıklamalarda bulunan ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Gaziantep en iyilerine layık. Sezonun ilk yarısını kalemizde gol görmeden ve namağlup kapatıyoruz ama daha iki maçımız eksik. O maçları da kazanırsak, ki kazanacağımıza inanıyorum ilk yarıyı lider kapatmış olacağız. Bize bu mutluluğu yaşatan teknik ekibimize ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti bugün takımımızı yalnız bırakmayan cefakar taraftarlarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Gaziantep, oyunlar, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ALG Spor, Adana'yı farklı mağlup etti - Son Dakika Spor


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