Ali Ataberk Avrupa Şampiyonu Oldu

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Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Ataberk Gürbüzcan Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Atina'da yapılan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Türk Milli Takımı 10 altın, 14 gümüş ve 19 bronz toplamda 43 madalya ile takım halinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Ataberk Gürbüzcan, şampiyonada 60 kg Low Kick kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Egeli sporcu, WAKO Büyük Erkekle Kick Boks Avrupa Şampiyonasında çeyrek finalde Hırvatistanlı, yarı finalde Sırbistanlı ve finalde Azerbaycanlı rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Spor Bilimleri Fakültemiz çatısı altında çok sayıda milli sporcumuz eğitimlerini sürdürüyor. Bu öğrencilerimiz milli formayı giyerek ülkemizi pek çok branşta temsil ediyorlar. Bu başarıların öğrencilerimiz tarafından elde edilmesi ise bizlere gurur veriyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencimiz Ali Ataberk Gürbüzcan'ı tebrik ediyor, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Tam akredite, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak spora ve sporcularımıza her zaman destek olmayı sürdüreceğiz." dedi. - İZMİR