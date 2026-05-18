Ali Bıdı, Ayvalık Triatlonu'nda İkincilik Elde Etti

18.05.2026 14:34
Antalyalı milli sporcu Ali Bıdı, 2026 Ayvalık Triatlonu'nda 75-79 yaş kategorisinde ikinci oldu.

Antalyalı iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 2026 Ayvalık Triatlonu Türkiye Kupası'nda 75-79 yaş kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

"Demir Adam" lakabıyla tanınan Ali Bıdı, Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Alman sporcu Werner Ammann'ın ardından ikinci sırada yer aldı. Mücadeleci performansı ve enerjisiyle dikkat çeken Bıdı, organizasyonda izleyicilerden de alkış aldı.

Zorlu yarışta ilk olarak 750 metre yüzme etabını tamamlayan Bıdı, ardından 20 kilometrelik bisiklet parkurunu geçti. Son etapta ise 5 kilometrelik koşuyu başarıyla tamamlayan milli sporcu, yarışı 1 saat 58 dakika 50 saniyelik dereceyle bitirererek ikincilik kürsüsünde yerini aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
