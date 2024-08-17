Ali Çamlı: 'Affımı istiyorum, genel kurul kararı alacağım' - Son Dakika
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Ali Çamlı: 'Affımı istiyorum, genel kurul kararı alacağım'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Sivasspor mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini ve genel kurul kararı alacağını açıkladı. Çamlı, eski yönetimi eleştirerek, gelecek genel kurulda yaptıklarını anlatacağını belirtti.

17.08.2024 22:51
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- Ali Çamlı: "Affımı istiyorum, genel kurul kararı alacağım"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı:

"Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum"

"Gelecek genel kurulda yaptıklarını anlatacak, ben anlatırsam sokaklar onlara dar olur"

KAYSERİ - Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Sivasspor mağlubiyetinin ardından, genel kurul kararı alarak istifa ettiğini söyleyerek, "Artık bu takım benim açımdan yönetilemez hale gelmiştir. Bundan sonraki süreçte burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Yok böyle bir şey, ben kimsenin işçisi değilim, paralı askeri değilim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çamlı, istifa ettiğini ve pazartesi günü genel kurul kararı alacağını söyleyerek bir önceki yönetime yüklendi. Önceki Başkan Berna Gözbaşı'nın kulübün gelirlerine temlik koydurduğunu söyleyen Çamlı, "Galip gelip söylemek istiyordum ama artık bu takım benim açımdan yönetilemez hale gelmiştir. Seyircilerin aldığı biletlerin dahi temlikte olduğu bir ortamda ne yapmamı bekliyorsanız onu yaptım. Bu kulübü bu hale getirenlerin herhalde yüzleri kızaracak, utanacaklar. Eğer utanacak bir yüz varsa. Bugün itibarıyla genel kurul kararı alıyorum, bu hale getirenleri sahneye davet ediyorum. Buyursunlar, yönetsinler. Bu sosyal medya kabadayıları var ya, gelecekler bu kulübü yönetecekler. Bundan sonraki süreçte burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kulübün bir kuruşunu koymadan doğmuş, doğacak tüm alacaklarını siz temlik edeceksiniz, sonra da benden bir şeyler bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, ben kimsenin işçisi değilim, paralı askeri değilim. Ben Ali Çamlı'yım. Bugüne kadar yönetimimle beraber üzerime düşeni fedakarca yaptım. Bundan sonra köşede, bucakta kulis yapanlar, ayak oyunları çevirenler biraz insanlıktan anlıyorlarsa bu çağrıma dönerler. Benden bu kadar. Bir önceki başkanın hasiyeti, şerefi, onuru varsa yaptıkları tüm pislikleri gelecekler, temizleyecekler, Kayserispor'un hakkını gasp etmeyecekler. Kayseri'nin kuruşunu ziyan eden kim varsa ömrünün sonuna kadar rezil olsun. Affımı istiyorum, genel kurul kararı alacağım. Herkes kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Bizim de içeride alacaklarımız var, feda olsun bu şehre, 1 kuruşunu bile talep etmeyeceğim. Gelecek, genel kurulda yaptıklarını anlatacak. Yoksa ben anlatırsam inanın bu sokaklar onlara dar olur. Beni anlatmak zorunda bırakmasınlar. Kayserispor asla sahipsiz kalmaz" dedi.

Kaynak: İHA

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