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Ali Çamlı: "Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil" - Son Dakika

Ali Çamlı: "Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil"

14.12.2021 09:13
Ali Çamlı: "Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil"

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Beşiktaş deplasmanında alınan yenilgiyi telafi edecek güce sahip olduklarını ifade etti.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Beşiktaş deplasmanında alınan yenilgiyi telafi edecek güce sahip olduklarını ifade etti.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, " Onur Bulut'un sakatlanması oyunu başka bir tarafa çekti. Yapılacak her şeyi yaptı takımımız. Oynadığımız takım Beşiktaş. Bu takım karşısında elimizden geleni yaptık. İki gol attık iki kez öne geçtik. Üstünlüğümüzü koruyamadık. Seyirci baskısı da oyunu etkiledi. Puan için geldik ama skoru koruyamadık. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Seyir zevki yüksek maçta puan alamadık. Hiçbir şeyin sonu değil" dedi.

Hakem Ali Şansalan'ın yönetimi ile ilgili olarak da konuşan Ali Çamlı, "Hakem, seyirci baskısına rağmen güzel bir yönetim gösterdi. Skora tesir eden bir hatası olduğuna inanmıyorum" dedi. - KAYSERİ

Ali Çamlı: Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil

Kayserispor, Onur Bulut, Ali Çamlı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Çamlı: 'Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Çamlı: "Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil" - Son Dakika
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