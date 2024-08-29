Ali Can Özcan Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Ali Can Özcan Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi

Ali Can Özcan Paralimpik Oyunları\'nda yarı finale yükseldi

Milli tekvandocu Ali Can Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 58 kiloda yarı finale çıktı. İspanyol sporcu Joel Martin Villalobos'u mağlup eden Ali Can, yarı finalde Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov ile karşılaşacak.

29.08.2024 17:19
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda yarı finale yükseldi.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Ali Can, İspanyol sporcu Joel Martin Villalobos ile karşılaştı.

Üstün bir oyunla rakibini 22-17 mağlup eden Alican, adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, yarı finalde bu akşam TSİ 19.48'de Azerbaycan'dan Sabir Zeynalov'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ali Can Özcan Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika

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