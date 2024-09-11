Özcan: 'Bir sonraki Olimpiyat için hazırız'

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanana Özcan, altın madalya kazanamadığı için üzgün olduğunu, bir sonraki olimpiyatta altın madalyaya ulaşacağını belirtti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Ali Can Özcan memleketi Karabük'te coşkuyla karşılandı. 5000 Evler Çok Amaçlı Spor Kompleksinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve sporcular tarafından karşılanan Özcan, tebrikleri kabul etti. Gazetecilere konuşan milli sporcu Özcan, karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bu kadar seven insanı gördüğüm için inanılmaz keyif aldım" diyen Özcan, "Destekleyen bu kadar insanın olması aslında bana güç veren şey buymuş orada. Bunu da burada kanıtlamış olduk. İnanılmaz keyif verici bir şey bu" ifadelerini kullandı.

Özcan, "Önümde 2025'te eylül ayında bir dünya şampiyonası var. Tabiki oraya yine altın madalya almak için gideceğim. 2028, 2032 ve 2036'da olimpiyatlara katılıp altın madalya almak istiyoruz" diye konuştu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na diğer sporcular gibi bir madalya almaya gitmediğini ifade eden Özcan, şunları söyledi:

"Ben oraya altın madalya almaya gitmiştim ve aylar öncesinde kendi konuşmamı bir prova etmiştim. Yazmıştım ve ezberlemiştim. O an o yüzden çok duygusal şeyler yaşadım ve konuşamadım. Sadece ağlamakla yetindim. Tekrar diyorum herkesten gerçekten özür dilerim. Bunu 2028'de altına çevirip burada bir düğün havasında bunu kutlayacağız inşallah."

Özcan, genç sporcularla bol bol fotoğraf çektirdi. - KARABÜK