Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Ali Cengiz Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda mücadele eden Ali Cengiz, finalde Sırp Aleksandr Komarov'a 4-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. İstanbul'da düzenlenen şampiyonada Türk güreşçi, başarılı performansıyla dikkat çekti.

13.02.2024 21:31  Güncelleme: 21:39
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda mücadele eden Ali Cengiz, finalde Sırp Aleksandr Komarov'a 4-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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