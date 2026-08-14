Ali Eymen Abasıkeleş: Azimle Milli Takıma - Son Dakika
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Ali Eymen Abasıkeleş: Azimle Milli Takıma

Ali Eymen Abasıkeleş: Azimle Milli Takıma
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Küçük yaşta başladığı tekerlekli paten sporu ile milli takıma seçilen Ali Eymen, uluslararası başarı hedefliyor.

Küçük yaşlarda arkadaşlarının paten kullandığını görerek başladığı sporda kısıtlı imkanlarına rağmen azmiyle ilerleyen Ali Eymen Abasıkeleş, gösterdiği performansla Tekerlekli Paten Milli Takımı'na seçilerek ülkesini uluslararası organizasyonlarda temsil etmeye başladı.

Kocaeli'de yaşayan Ali Eymen Abasıkeleş, henüz 8 yaşındayken kendi patenini almasıyla spor kariyerinin başlangıcını yaptı.

Kendisini sürekli geliştiren Ali Eymen, 2025'te antrenörü Erhan Tuncer'in yönlendirmesiyle profesyonel olarak tekerlekli patenle ilgilenmeye başladı.

Kısa sürede çeşitli Türkiye dereceleri elde eden 18 yaşındaki sporcu, milli takıma seçilerek Nisan 2026'da Almanya'da düzenlenen 48. Uluslararası Kriterium Yarışı'nda Türkiye'yi temsil etti.

"Elimden geldiğince en iyi şekilde çalıştım"

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası için Karaman'a gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu Ali Eymen Abasıkeleş, AA muhabirine, yarışların son gününde düzenlenen 19 yaş altı 5 bin metre kategorisinde şampiyon olduğunu söyledi.

Azmedildiğinde her şeyin başarılabileceğini, ülkesini temsil etmenin çok büyük bir gurur olduğunu vurgulayan genç sporcu, şunları kaydetti:

"Apartmanda arkadaşlarım paten kullanıyordu. Harçlıklarımı biriktirip paten aldım. Manav, fırın gibi farklı yerlerde çalışarak yeni patenler aldım. Antrenörümün beni keşfetmesiyle spora dahil oldum. 2026'nın başında milli takım kampına seçildim ve Almanya'da ülkemi temsil ettim. İnsanın çalıştığı sürece her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Bunu kendimde gördüm. Elimden geldiğince en iyi şekilde çalıştım. Antrenmanlarımı düzenli yaptım. Daha iyi seviyelere gelebileceğime inanıyorum. Ülkemi uluslararası arenada temsil etmek çok güzeldi. Milli sporcu olmak, bayrağı göğsünde taşımak gerçekten mucizevi bir şey."

Ali Eymen Abasıkeleş, sporun hayatına disiplin ve düzen noktasında büyük katkıları olduğunu dile getirdi.

İtalya'da 21 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda maraton branşında Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran Ali Eymen, "Ülkemi maratonda güzel bir şekilde temsil etmeyi planlıyorum. Madalya için çok çalışacağım ve Akdeniz Oyunları'nda ilk üçe girmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Hedef ulusal ve uluslararası başarılar

Antrenör Erhan Tuncer de Ali Eymen'in her zaman gurur duyduğu sporculardan biri olduğunu söyledi.

Sporcusunun Türkiye'ye önemli başarılar getireceğine inandığını anlatan Tuncer, "Ali Eymen çok karakterli, efendi ve çalışkan bir sporcu. 'Bana sadece yol gösterin, ben gereğini yaparım.' anlayışında ve her zaman hazır. Hem ulusal hem de uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Böyle bir sporcu kazandığımız için hem kendi kulübümüz adına hem de ülkemiz adına mutluyuz. İnşallah güzel başarılar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Eymen Abasıkeleş: Azimle Milli Takıma - Son Dakika

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