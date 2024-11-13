Ali Habeşoğlu, Ayvalıkgücü\'nün İlk Milli Oyuncusu

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TFF 3'üncü Lig'e döndükten sonra teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste iki yıldır Play-Off oynayan, bu sezon da yine Play-Off hattında olan Ayvalıkgücü Belediyespor, genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nun U20 Milli Takım'a seçilmesiyle gurur duydu. Kırmızı-beyazlı ekibe geçen sezon başında transfer olan 20 yaşındaki genç futbolcu, Bursasporlu Eren Tunalı'yla birlikte ay-yıldızlı kadroya 3'üncü Lig'den davet edilen iki isimden biri oldu.

Ali Habeşoğlu, Ayvalıkgücü Belediyespor'un ilk milli oyuncusu olarak da tarihe geçti. Hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren U20 Milli Takımı, 19 Kasım Salı günü İstanbul'da Almanya ile U20 Elit Lig maçında karşılaşacak. Ayvalıkgücü'ne geçen hafta Karabük İdmanyurdu deplasmanında 2-1'lik galibiyeti getiren golü de atan Ali, 10 maçta 7 golle gruptaki gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.