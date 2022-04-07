Ali İhsan Kabakcı'dan Pınarbaşı'ya ziyaret - Son Dakika
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Ali İhsan Kabakcı'dan Pınarbaşı'ya ziyaret

07.04.2022 17:38
Ali İhsan Kabakcı'dan Pınarbaşı'ya ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Şube Müdürleri Cemil Kayhan, Fatih Yılmaz, Mehmet Hanilci, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen'i ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Şube Müdürleri Cemil Kayhan, Fatih Yılmaz, Mehmet Hanilci, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen'i ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerin akabinde Pınarbaşı Spor Salonunda ve Pınarbaşı Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yurt personeliyle toplantı yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Misafirperverlikleri için Kaymakamımız Sayın İbrahim Gökmen'e ve Belediye Başkanımız Sayın Menduh Uzunluoğlu'na teşekkür ederim. Ziyaretçilerimizin akabinde yapmış olduğumuz tesis ve yurt incelemelerinde vatandaşlarımıza, sporcularımıza öğrencilerimize daha iyi hizmet götürmek için çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. İnşaallah bu çalışmaların karşılığını sporcularımızın dereceleri, öğrencilerimizin başarıları, spor dolu sağlıklı bir nesil yetiştirerek olacağımızı düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ

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Menduh Uzunluoğlu, Ali İhsan Su, gençlik, Kayhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali İhsan Kabakcı'dan Pınarbaşı'ya ziyaret - Son Dakika


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