Ali İhsan Kabakcı öğrencilerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Yurdu'nda kalan öğrenciler ile İletişim Toplantısı'nda bir araya gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurtlarda sunulan barınma, beslenme ve eğitim hizmetleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Kayseri Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda öğrencilerin istek ve önerilerini dinleyen İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, "Bizlere emanet olan gençlerimiz ile iletişim toplantısında bir araya gelerek Bakanlığımızın öğrencilerimize sunduğu hizmetler hakkında bilgi verip öğrencilerimizin istek ve önerilerini dinledik. Gençlerimizin bizler ve idare ile daha kolay iletişim kurabilmelerini sağlamak amacı ile iletişim toplantılarını tüm yurtlarımızda gerçekleştireceğiz" dedi. - KAYSERİ