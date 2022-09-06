Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır

Kulüpler Birliği, bazı kulüp başkanları ile teknik adamlar ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırıdan dolayı TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"HALKIMIZI RAHATSIZ EDEN BİR KONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Bu saatte buraya gelebilecek tüm kulüplerimiz, hocalarımız, kaptanlarımız, başkanlarımız ve bazı yöneticilerimiz burada. Bir geçmiş olsun ziyareti için TFF'ye geldik. Bu olağanüstü durumda TFF'nin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Arka arkaya yaşanan bu iki olay, meczup işidir. Halkımızı rahatsız eden bir konuyla karşı karşıyayız." dedi.

"DOĞRU ÖNLEMLER ALINMAZSA AYNI DURUMUN YAŞANMASIYLA İLGİLİ RİSKLER BULUNUYOR"

Ali Koç, Ankaragücü- Beşiktaş maçında sahaya giren bir saldırganın Beşiktaşlı oyunculara saldırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, Beşiktaşlı futbolcuya yapılan saldırı, tüm takımlara yapılmıştır. Doğru önlemler alınmazsa, bu olayların daha sık yaşanmasıyla ilgili risklerin olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya; kulüplerin taraftarıyla arasını bozmak için çok kötü bir iklim. Kulüpler Birliği olarak burada önemli bir toplantı yaptık. Olağanüstü durumlarda da tek vücut olmamız çok önemli. Biz, Kulüpler Birliği olarak Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşananları, hakem sebep olduğu söyleniyor ancak sebebi ne olursa olsun bu tarz olayları istemiyoruz. Bir kişinin kabul edilemez yaptığı durumu tüm camiaya mal edemeyiz. Her iki başkan da kendi aralarında konuştular" diye konuştu.