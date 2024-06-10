"Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş - Son Dakika
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"Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş

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Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, günler önce "Ali Koç Aziz Yıldırım ile canlı yayına çıksın ben bir şey bilmiyorum" dediği sözlerine açıklık getirdi. Kazanılan seçim sonrası kendisinin bunu bilerek yaptığını dile getiren Ilıcalı, "Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım'ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç'la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.

10.06.2024 12:05
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Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, seçimden bir gün önce Habertürk TV'deki canlı yayında karşı karşıya gelmişti. Ali Koç'un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı'nın ise günler önce Aziz Yıldırım hakkında yaptığı konuşma sosyal medyada tekrar gündem olmuştu. Ilıcalı o sözlerine açıklık getirdi.

"BEN ONU BİLEREK YAPTIM, AMACIMIZA ULAŞTIK"

Kazanılan seçim sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa 'ben bir şey bilmiyorum' dedim.Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar burdan da 'ben bir şey bilmiyorumu' almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım'ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç'la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ve Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" demişti.

"Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım\'a tuzak kurmuş
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor 'Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz' demişti! Acun ılıcalı, Aziz Yıldırım'a tuzak kurmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Sefa Hisar: Deden yaşındaki adama tuzak kurmak sana mı düştü.işin gücün alevera dalevera. 221 6 Yanıtla
    Mustafa gültekin: O da dede artık :) 2 0
  • Ali Yolun: Yaw he Acun 152 4 Yanıtla
  • yörük Beyi: Acun R nin adı TV 8 R mi 108 3 Yanıtla
  • Alucralı: Dikkat et geri giderken duvara toslama 97 4 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Ne boş adam ya herkes kendini nimetten sayıyor 96 3 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü: Bu nasıl bir R, hahahaha 87 1 Yanıtla
  • Mehmet Uzun: Çevir kazı yanmasın, çık delikanlı gibi özür dile baride adam sansınlar 74 4 Yanıtla
  • Osman Koca: yarın sen ali koç a da tuzak kurarsın..yakında fenerbahçete başkan olur 71 3 Yanıtla
  • Sezo runay: Devlet herkeze dokunuyor ama bu adama ne hikmetse dokunamıyor 63 2 Yanıtla
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