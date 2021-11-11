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Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli - Son Dakika

Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli

11.11.2021 17:05
Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın arka arkaya aldığı kötü sonuçlardan sonra gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Son dönemde sarı-lacivertli camianın yeni bir seçime hazırlandığına dair öne sürülen iddiaları yalanlayan Koç, "Arkadaşlarımla istişare ettik. Bizim görev süremiz belli. Fenerbahçe için yapmak istediklerimiz belli. Ne şartlarda bu kutsal görevi yapmaya çalıştığımız da belli. Hedeflerimizden sapan bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de zirvenin 10 puan uzağında kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, son zamanlarda sarı-lacivertli camianın içinden geçtiği zorlu sürece dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Seçim kararı almayacağını belirten Koç, "Nihai hedeften sapan bir şey yok" dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"HEDEFLERİMİZDEN SAPAN BİR ŞEY YOK"

"Arkadaşlarıma istişare ettik. Bizim görev süremiz belli. Fenerbahçe için yapmak istediklerimiz belli. Ne şartlarda bu kutsal görevi yapmaya çalıştığımız da belli. Hedeflerimizden sapan bir şey yoktur. Biz bu hedeflerimize gideceğimize inanmadığımız gün gideriz. Öyle bir günde değiliz. Genel kurulda söyledim, varsa çıkacak bir aday çıksın, değerlendirelim. Nihai hedeften sapan bir şey yok. Bu doğrultuda çalışacağız. Taraftarlardan ricam, inanmaya devam edeceğiz. Bizi, bu kulübü desteklemeye devam etsinler. 7'den 70'e tüm Fenerbahçelilerin kenetlendiği bir ortamda bizi kimse durduramaz. Ancak içinde bulunduğumuz ortam bize fayda sağlamıyor"

Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli - Son Dakika
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