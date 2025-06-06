Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Muhammedd:

her seyi parayla çözebileceğini sanan birinden nasıl başarı beklenir ki? tüm dünya yıldızlarını da toplasan takım kimyası oluşmazsa, yöneticin futbolcuları maça çıkartmazsa, saha içine odaklanılmazsa 3.lig takımı da gelip yener. uğurcan hamlesi bile iş bilmezlik, kaleci gibi önemli mevkide sporcuda ve taraftarda baskı oluşmamalı, yediği ilk golde sorunlar başlayacak performansı daha geri gidecek.