Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası - Son Dakika
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Spor

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
06.06.2025 12:08
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Fenerbahçe, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmeyi planlıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yakın zamanda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek Uğurcan'ı resmen isteyecek. 29 yaşındaki kaleci Uğurcan'ın da kariyerine İstanbul'da devam etme düşüncesi bu transferi olası kılıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Uğurcan için para artı takas teklifi gündeme gelebilir.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşüp Uğurcan Çakır'ı resmen isteyecek.

UĞURCAN DA İSTANBUL'U İSTİYOR

Livakovic'in Hırvatistan Milli Takımı'na giderken, "Dönmek istemiyorum. Menajerim sizinle görüşecek. Kolaylık gösterin" sözleri üzerine kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor'un kapısını çalacak. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan'ı resmen istemesi bekleniyor.

29 yaşındaki kalecinin kariyerine İstanbul'da devam etme düşüncesi bu transferi olası kılıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Uğurcan için para artı takas gündeme gelebilir.

Dominik Livakovic, Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Muhammedd:
    her seyi parayla çözebileceğini sanan birinden nasıl başarı beklenir ki? tüm dünya yıldızlarını da toplasan takım kimyası oluşmazsa, yöneticin futbolcuları maça çıkartmazsa, saha içine odaklanılmazsa 3.lig takımı da gelip yener. uğurcan hamlesi bile iş bilmezlik, kaleci gibi önemli mevkide sporcuda ve taraftarda baskı oluşmamalı, yediği ilk golde sorunlar başlayacak performansı daha geri gidecek. 115 0 Yanıtla
  • Kaya Türker:
    Devredeyse olmaz o iş. Abdülkerimle imza aşmasında sen o kadar eder misin demese, ligimiz için önemli savunmacıyı kaçırmayacaktı... sanchez, icardi, torreira, osimhen gibi yıldızları gsye götürmeden önce menajer Gardi'yle tartışması... biçok örnek var takımına verdiği zarara. 70 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    livakovic koymus postayi sayin koca personeleleri boyle yapmiyor la 37 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    istemek bedava. medeni insanlarız konuşuruz tatlı tatlı yediririz baklavasını yollarız. 16 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    kova resmen yaa 5 9 Yanıtla
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