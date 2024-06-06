Ali Koç, Ebrar Karakurt\'u tranfser etmek istediğini açık açık söyledi

Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ebrar Karakurt transferine dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Ebrar Karakurt'u istediğini söyledi.

"EBRAR'I İSTERİM BEN"

Ali Koç "Ebrar Karakurt'a 'Seneye seni alacağım' dediniz mi?" sorusuna, "Ebrar Karakurt'u isterim ben. Ebrar, müthiş bir oyuncu. Rusya'da istatistikleri kırdı, rekor bırakmadı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik beraber. Orada da şakayla karışık laf açıldı. Dünya çapında bir takım olacaksanız, biz oraya yakınız, en iyi Türkler'i almalısınız, Ebrar da öyle biri" yanıtını verdi.