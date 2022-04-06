Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi

06.04.2022 18:22
Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi

10 Nisan pazar günü Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu. Ali Koç, Galatasaray derbisinin primini 15 milyon lira olarak belirledi.

Süper Lig'in 32. haftası Fenerbahçe- Galatasaray derbisine sahne olacak. 10 Nisan pazar günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertli futbolcular, ezeli rakiplerini devirirlerse ciddi bir primle ödüllendirilecekler.

İLK MAÇTAN SONRA 11 MİLYON LİRA PRİM DAĞITILMIŞTI

Takvim'in haberine göre, Derbi maça kadar Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne moral ziyaretleri yaparak teknik heyeti ve futbolcuları Galatasaray derbisine daha iyi motive etmeye çalışacak olan Fenerbahçe yönetimi, dev maç için kesenin ağzını da açtı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren derbi maç sonrası takıma 11 milyon TL'lik prim dağıtan sarı-lacivertli yönetimin bu kez ise rakamı daha da artırdığı öğrenildi.

Ali Koç kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Fenerbahçe'de futbolculara çılgın derbi primi

PRİMİN MİKTARI ARTTI

Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray derbisinin kazanılması halinde takıma 15 milyon TL'lik bir prim ödemesi yapmayı kararlaştırdığı ve bunu da derbiden önce futbolculara duyuracağı ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek

Galatasaray, Fenerbahçe, Nisan, Derbi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
18:16 Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu!
18:04 Malatya'da ölüm ihbarına giden polisler, evin odalarında kazılmış 1'er metrelik çukurlar buldu
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:47 Kayıp üniversite öğrencisi, ölümüne sebep olan tüfeği kendisi satın almış
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 18:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement