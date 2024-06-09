Ali Koç, Fenerbahçe'nin birlik ve beraberlik vurgusu yaparak başkanlık görevine devam edecek - Son Dakika
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Ali Koç, Fenerbahçe'nin birlik ve beraberlik vurgusu yaparak başkanlık görevine devam edecek

Ali Koç, Fenerbahçe\'nin birlik ve beraberlik vurgusu yaparak başkanlık görevine devam edecek

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ali Koç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak görevine devam edeceğini belirtti. Koç, Fenerbahçe'nin ekonomik gücünü artırarak kalıcı başarılara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, kulübün omurgasını oluşturacak adımların önümüzdeki 3 sene içinde atılacağını ve Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğinin inşa edileceği bir dönemin başlayacağını ifade etti.

09.06.2024 22:03
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Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ali Koç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Aziz Başkan'ın ve benim son 2 günde yaşadıklarımız, gördüklerimiz, Fenerbahçe'nin görmek istediği görüntülerdir. Bir samimi adıma, ben 10 adım atarım. Bu yolculuğun içerisinde inşallah o da olur." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, henüz bitirmedikleri ve bitirmeleri gereken mücadeleleri olduğunu dile getirerek, "Yarından itibaren Fenerbahçe için yepyeni, kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak. Allah'ın izniyle diğer tarafta işler yolunda gidiyor. Futbolda cam tavanı kırıp, kalıcı, ulusal, uluslararası başarılara doyacağımız dönemi başlatıyoruz. Bunun içinde bir numaralı güç, ekonomik güç olacak. Türkiye'nin en güçlü, kudretli ekonomisine sahip kulüplerinden birisi olmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Atılacak adımların önümüzdeki 3 sene içinde omurgayı oluşturacağını, Fenerbahçe'nin de ekonomik anlamda iyi yollarda olduğunu göstereceklerini söyleyen Koç, şunları kaydetti:

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız lazım. Bunun için de yöntemlerimiz var. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hocalarından birini getirdik. Onunla birlikte kaliteli kadromuzu daha da kuvvetlendirip hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. En büyük arzum temmuz ayındaki elemeleri atlatmak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hem Türk hem yabancı oyuncularımız var. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğinin inşa edildiği kalıcı bir dönem başlatacağız. Aziz Başkan'ın ve benim son 2 günde yaşadıklarımız, gördüklerimiz, Fenerbahçe'nin görmek istediği görüntülerdir. Bir samimi adıma, ben 10 adım atarım. Bu yolculuğun içerisinde inşallah o da olur. Hiç olmazsa da kenarda olur. Engin tecrübesi var. Değişik fikirleri ve geçmişteki icraatları var. Fenerbahçe birlik beraberlik istiyor. Son 26 senedir kulübü yönetmiş iki başkanın böyle olması, kulübün birlik ve beraberliklerine zararlar veriyordu. Yarınlar Fenerbahçe'nin, yaşa Fenerbahçe."

Kaynak: AA

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