Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a "8.şampiyonluk ve silahlı pankart" tepkisi: Hayal dünyasındasınız, kendinizi gerçeklere alıştırın - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a "8.şampiyonluk ve silahlı pankart" tepkisi: Hayal dünyasındasınız, kendinizi gerçeklere alıştırın

06.05.2022 15:43
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a "8.şampiyonluk ve silahlı pankart" tepkisi: Hayal dünyasındasınız, kendinizi gerçeklere alıştırın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un, "8 şampiyonluğumuz var" sözleri ve şampiyonluk maçında açılan pankarta dair, "8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın. Açılan pankart, hukuk tanımazlığın, kendini ayrıcalıklı hissetmenin başka bir örneğidir." diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde yaşanan gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğuna dair yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü oynanan maçta yaşanılanlar, biz Fenerbahçelilerin tahammül sınırını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez." dedi.

"10 YIL BOYUNCA BAŞVURDUKLARI HER YERDEN RET YEDİLER"

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum; siz, 8 şampiyonluğunuzun olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin. Hayal dünyasındasınız. 3 Temmuz bir operasyondur. 10 yıl boyunca başvurdukları her yerden ret yediklerini hatırlayalım. 8 şampiyonluğunuz olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin, devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. 8 şampiyonluktan bahsediyorsunuz, kupanız müzenizde yok! O müzeyi nasıl dolduracaksınız? O kupa asla sizde olmayacak. Artık camianızı gerçeklerle alıştırın." diye konuştu.

PANKART TEPKİSİ: PAÇAVRADAKİ AŞAĞILIK MESAJ AÇIKTIR

Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluk maçında açılan pankartla ilgili olarak, "Açılan bu pankarttan kulüp yöneticileri ve federasyonun haberi olmaması mümkün değildir. Maçın güvenliğini sağlayan kurumunda amirleriyle bu pankartı paylaşmış olmama ihtimali yoktur. Bu hukuk tanımazlığın, kendini ayrıcalıklı hissetmenin başka bir örneğidir. Devlet yetkilileri, Trabzon'da korkuyor mu, çekiniyor mu? Kimden çekinip, korkuyorlar? Söz konusu paçavradaki aşağılık mesaj açıktır! Biz bu kavgaları vermekten geri durmayız! Her devirde ve her kurumda kullandıkları maşaların maskelerini düşürürüz ve ayakta kalırız. Devletimizin en tepesindeki insanlara sesleniyorum, artık bunlara izin vermeyin." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a 8.şampiyonluk ve silahlı pankart tepkisi: Hayal dünyasındasınız, kendinizi gerçeklere alıştırın
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a 8.şampiyonluk ve silahlı pankart tepkisi: Hayal dünyasındasınız, kendinizi gerçeklere alıştırın
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Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a '8.şampiyonluk ve silahlı pankart' tepkisi: Hayal dünyasındasınız, kendinizi gerçeklere alıştırın - Son Dakika


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