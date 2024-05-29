Ali Koç, Galatasaray\'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı

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Fenerbahçe'de seçimler için geri sayım sürerken başkan Ali Koç, kongre üyeleriyle toplantılar yapmaya devam ediyor. Koç, toplantı esnasında Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürata tepki gösterdi.

"ALİ SAMİ YEN'E BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşma yaptığı sırada kongre üyelerinin "Hakan Şükür, Arif Erdem, Ali Samiyen, Fethullah Gülen, hepsi g…" tezahüratını duyar duymaz tepkisini dile getirdi. Koç, "Hepsine katılıyorum ama Ali Sami Yen'i onun içine koymanız çok büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı. Daha sonra tezahürat kesildi.