Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı

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Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürata sert çıktı. Koç, küfürlü tezahüratta bulunanlara ''Ali Sami Yen'i onun içine koymanız çok büyük saygısızlık'' diyerek tepkisini dile getirdi.

29.05.2024 23:41  Güncelleme: 00:01
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Fenerbahçe'de seçimler için geri sayım sürerken başkan Ali Koç, kongre üyeleriyle toplantılar yapmaya devam ediyor. Koç, toplantı esnasında Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürata tepki gösterdi.

"ALİ SAMİ YEN'E BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşma yaptığı sırada kongre üyelerinin "Hakan Şükür, Arif Erdem, Ali Samiyen, Fethullah Gülen, hepsi g…" tezahüratını duyar duymaz tepkisini dile getirdi. Koç, "Hepsine katılıyorum ama Ali Sami Yen'i onun içine koymanız çok büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı. Daha sonra tezahürat kesildi.

Ali Koç, Galatasaray\'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı

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Son Dakika Spor Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zkysmnmrc Karaca: Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın kurucusuna yapılan bu tezahüratı doğru bulmuyorum ayıptır. 56 5 Yanıtla
  • yakup suri : Bende anlam veremedim alisamiyene edilen küfüre... fenerbahçeli olarak üzüldüm açıkçası çok ayıp etmişler 24 0 Yanıtla
  • İlyas Sarı: Ne gerek vardi boyle bir şeye ..ayip etmişler 20 1 Yanıtla
  • Hakan Tuncel: Herseyin buralara kadar gelmesinin tek sebebi Ali Koctur ! 6 4 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Öyle bir aci vermiski sampiyonluk ne yapacaklarini bilmiyorlar sasirmis kalmislar 4 1 Yanıtla

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