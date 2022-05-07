Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı - Son Dakika

Beşiktaş derbisi öncesi sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Arda Güler'in sezonu kapattığı açıkladı.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Son dönemde garip şeyler oluyor. Dün Arda Güler sezonu kapadı. Fazla idmandan stres durumu oldu. Kim Min-Jae ayağındaki kronik sıkıntıdan Kore'ye gitmek zorunda kaldı. Pelkas, Szalai, Crespo... Osayi'de de sıkıntı var." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş derbisinde Vodafone Park'a gitmeyeceğini belirten Ali Koç "Kendi kendime garip bir totem yaptım, maçlara gitmiyorum ve bu sezon böyle gidiyor. Ancak inşallah şampiyonluğu aldığımızda soyunma odasında olacağım." şeklinde konuştu.
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