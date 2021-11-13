Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç FBTV'de yaptığı açıklamanın yanı sıra Samandıra'da birçok görüşme gerçekleştirdi. Pereira ile bire bir toplantı yapan Koç, alternatif sistemler konusunda çalışılmasını istedi.

PEREİRA GARANTİ VERDİ

Koç, Pereira'dan bu noktada garanti alırken Portekizli hoca, "Merak etmeyin, Galatasaray derbisinde en doğru diziliş ve kadroyla sahada olacağız" dedi.

DÖRTLÜ SAVUNMAYA GEÇİLİYOR

Pereira'nın derbiye dörtlü savunma ile çıkarak defansı Nazım, Kim, Szalai ve Novak ile kuracağı öğrenildi. Orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan, ileri üçlüde ise Osayi, Ferdi ve Berisha'nın olması bekleniyor.

BERKE SEVİNCİ

Fenerbahçe'de Berke Özer sevinci yaşanıyor. Bel ağrıları dolayısıyla tedavi ile antrenman sürecini birlikte yürüten genç file bekçisi, önceki gün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. 21 yaşındaki kaleci, kısa süre içinde takımla tam süreli idmanlara başlayacak. Berke'nin alternatifi ise 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin…