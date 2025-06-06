Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra\'ya gitti
06.06.2025 16:05
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğini belirlemek için Londra'ya gitti. Mourinho'nun geleceği, Ali Koç'un yapacağı görüşme sonrası netleşecek. Ali Koç'un, Mourinho'dan gelecek sezon için şampiyonluk sözü almayı planladığı ifade ediliyor. Ayrılık kararı çıkması durumunda ise Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışlarına başlayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho geleceği merak konusu olurken, başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

UÇAĞA ATLAYIP LONDRA'YA GİTTİ

Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti. Bu görüşmede Ali Koç'un Portekizli teknik adamdan gelecek sezon için şampiyonluk sözü alacak. Portekizli teknik adamın, Ali Koç'a vereceği cevaplarda soru işaretli kısımlar olması halinde Mourinho ile yollar ayrılacak.

Sarı-lacivertli camiada Ali Koç ile Jose Mourinho arasındaki görüşme, yeni sezon öncesi birçok konunun netlik kazanmasını sağlayacak. Ali Koç ile Jose Mourinho'nun görüşmesinde devam kararı çıkarsa, transfer çalışmalarına bayramdan sonra hız verilecek.

AYRILIK ÇIKARSA; İKİ İSİM LİSTE BAŞI

Londra'daki görüşmede ayrılık kararı alınır, tazminatta anlaşılırsa, yeni teknik direktör arayışları başlayacak. Ayrılık ihtimalinin resmileşmesi durumunda Fenerbahçe'nin öncelikle İsmail Kartal ve Sergen Yalçın ile görüşeceği konuşulmaya başlandı.

Öte yandan başkan Ali Koç'un, Jose Mourinho ile yolların ayrılması halinde teknik adam tercihini yine yabancıdan yana kullanacağı da iddia edildi.

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Son Dakika Spor Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • erkan zengin:
    Her sene aynı sampiyonluk sözümüş yeter attık cacık oldunuz 27 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Zor bişey değil. Söz veriver Mourinho :) Kendisi de 7 yıldır söz veriyor zaten. Halen görevde. 25 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Millet kurban kesiyor Bayram yapıyor bunlarda moruhun peşinden koşuyor 19 0 Yanıtla
  • 250934:
    Futboldan az çok anlayan biri olarak yabancı hocayla şampiyonluk gelmeyeceğini biliyorum, yazık bir sene daha heba olacak 18 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    mourinio gelsin o niye gidiyoki ipleri iyicene ellerine vermisler zaten kucuk goruyor ulkeyi 14 0 Yanıtla
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