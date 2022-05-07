Fenerbahçe, 1959 öncesi kazandığı şampiyonluklar için TFF'ye bir kez daha çağrıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin divan kurulu toplantısında 5 yıldızlı Fenerbahçe arması da tanıtıldı. Koç ayrıca, Trabzonspor'a 2010-2011 şampiyonluğuyla ilgili göndermede bulundu.
Ali Koç, Trabzonspor'u hedef aldığı açıklamasında, "2010-11 sezonu unutulmayacak. 'Kupanın replikasını yapalım, Trabzonspor'a yollayalım' dedim. Yönetici arkadaşlarım kabul etmedi." dedi.
28 şampiyonlukla ilgili de açıklama yapan Ali Koç "Bu sezondan itibaren, burada gerçekleri duran, bu kupaların gerçeklerini hayata geçireceğiz. Aksi takdirde, bu kupaların Fenerbahçe'nin olmasını sağlayan, sporculara, yöneticilere haksızlık etmiş oluruz. Şampiyonun kupası nerede olur? Şampiyonun müzesinde olur." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması - Son Dakika