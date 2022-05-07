Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması - Son Dakika
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Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması

07.05.2022 16:50

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, sarı-lacivertlilerin 1959 öncesi aldığı kupalar sergilenirken 28 şampiyonluk çağrısı yenilendi. Başkan Ali Koç kürsüde konuşma yaptığı sırada ise salondaki ekrana sarı-lacivertlilerin 5 yıldızlı yeni arması yansıtıldı.

Fenerbahçe, 1959 öncesi kazandığı şampiyonluklar için TFF'ye bir kez daha çağrıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin divan kurulu toplantısında 5 yıldızlı Fenerbahçe arması da tanıtıldı. Koç ayrıca, Trabzonspor'a 2010-2011 şampiyonluğuyla ilgili göndermede bulundu.

"KUPANIN REPLİKASI YAPALIM, TRABZONSPOR'A YOLLAYALIM"

Ali Koç, Trabzonspor'u hedef aldığı açıklamasında, "2010-11 sezonu unutulmayacak. 'Kupanın replikasını yapalım, Trabzonspor'a yollayalım' dedim. Yönetici arkadaşlarım kabul etmedi." dedi.

Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara yansıtıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni arması
Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara yansıtıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni arması
Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması

"ŞAMPİYONUN KUPASI NEREDE OLUR?"

28 şampiyonlukla ilgili de açıklama yapan Ali Koç "Bu sezondan itibaren, burada gerçekleri duran, bu kupaların gerçeklerini hayata geçireceğiz. Aksi takdirde, bu kupaların Fenerbahçe'nin olmasını sağlayan, sporculara, yöneticilere haksızlık etmiş oluruz. Şampiyonun kupası nerede olur? Şampiyonun müzesinde olur." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması - Son Dakika
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