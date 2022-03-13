Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız - Son Dakika
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Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız

13.03.2022 23:12
Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız

İsmail Kartal, 5-2 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası genç futbolcularla ilgili konuştu. Kartal, "Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız. Başkanımız rica etti, ben de kabul ettim. Zaten Samandıra'da kalıyorum" sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'u 5-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"İLK GOL TESADÜF DEĞİL, BİZ ÇALIŞTIK"

"Çok güzel bir maç oldu. Seyir zevki çok yüksekti. Biz iyi çalışıyoruz. Her hafta oyunumuzu geliştiriyoruz. En önemli oyuncularımızın olmamasına rağmen elimdeki sağlıklı oyuncularla rakibi çok iyi analiz ettik. Bu maçı da kazanmaya gelmiştik. Çok güzel ortamımız var, çok güzel bir hava yakaladı. Alanyaspor'a 5 gol atmak... 5 golün haricinde çok net pozisyonlarımız var. 2-0'da oyunu dengelemem gerekiyordu. Önde baskı yaparken, kalemizde gol gördük. Oyunu çevirmeyi bildik. Oyuna giren üç oyuncumuz gol attı. Yükselen performansımız var. Her gün Samandıra'da rakipleri çok iyi analiz ediyoruz ve oyunculara bunu çok net anlattığımı düşünüyorum. İlk gol tesadüf değil, biz çalıştık. Oyuncularımız tebrik ederim.

"BU GALİBİYETİ BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARINA ARMAĞAN EDİYORUM"

Alanyaspor'a bilerek topu bıraktık. Sonrasında neler yapacağımızı çalıştık. Oyuncularımız yüreklerini ortaya koyuyor. Çalışıyoruz ama maçı ne kadar isteyeceğiz, bu da önemli. Hepsini anlattım ve takım da gereğini yaptı. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Onları Konyaspor maçına bekliyorum.

"SAMANDIRA'DA KALIYORUM"

Arda Güler oyuna ne zaman girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları planladım. Bu maçta da tam zamanında oyuna aldım. Oyuna gireceği bir ortam vardı, bizim evladımız. Mesut Özil ağabeyinin yerine girdi. Onu koruyoruz, kolluyoruz. Önü açık. Arda Güler gibi çok oyuncumuz var. Onlarla ilgili plan yaptım, başkanımız rica etti. Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız. Başkanımız rica etti, ben de kabul ettim. Zaten Samandıra'da kalıyorum, bu ekstra idmanları yapacağız."

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Son Dakika Spor Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız - Son Dakika


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