Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Mesaj - Son Dakika
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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Mesaj

26.07.2025 16:29
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım'ı eleştirdi.

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında yaptığı ikinci açıklamada, "Siz bizim hep efsane başkanımız olarak kalacaksınız. Fenerbahçe'ye yaptıklarınızı kimse inkar edemez. Özellikle kendi sağlığınız ve Fenerbahçe geleceği için şu ruh halinizden çıkın. Siz böyle değildiniz. Loca konusunda şunu söyleyeyim isterseniz benim locamı alın" dedi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından kürsüye gelerek Yıldırım'a cevap verdi. Başkan Koç'un konuşması sırasında üyeler arasında oturan Aziz Yıldırım'da mikrofon alarak bazı anlarda konuşmaya dahil oldu.

Aziz Yıldırım'ın her zaman sarı-lacivertli kulübün efsanevi başkanı olarak kalacağını belirten Ali Koç, "Sayın başkanım, sizin döneminizin aksine daha kurumsal yönetiliyor her şey şeffaf ve hesabı verilebilir. Daha öncesinde data bile yok, tutmamışsınız. Çok uzaksınız bu konulara. Size anlatılanlardan yola çıkarak konuşuyorsunuz. Bunları konuşacak frekansta kendimi bulmuyorum. Her şey apaçık ortada. Size bir kardeşiniz olarak zamanında her şeyi sizin için yapan biri olarak söylüyorum Fenerbahçe 2 kere beni ağlattı biri şampiyon olduğumuzda mutluluktandı. İkinci ağlamam üzüntüdendi. O kara günlerimizde sizin bütün eşyalarınız kutunun içerisinde aşağıdaydı. Ben ne oluyor burada dedim. Başkandan talimat geldi tüm eşyalarını çıkartıyoruz dediler. Siz içeriden çıkınca 3 saat toplantı yapmıştık. Herkesin ne yaptığını anlatmıştım. Anlatmadıklarımı Şekip Bey yanımızdayken konuşmuştuk. O kutuları görünce şunu dedim keşke iletişimimiz eskisi gibi olsa dedim ama sizin ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim düşünceniz var olduğu sürece hep sıkıntı yaşayacağız. Siz bizim hep efsane başkanımız olarak kalacaksınız. Fenerbahçe'ye yaptıklarınızı kimse inkar edemez. Özellikle kendi sağlığınız ve Fenerbahçe geleceği için şu ruh halinizden çıkın. Siz böyle değildiniz. Loca konusunda şunu söyleyeyim isterseniz benim locamı alın" ifadelerini kullandı. Koç'un bu açıklamasının ardından kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a sarıldı.

Loca konusunda konuşmaya devam eden Ali Koç, "Divan üyelerimiz şunu bilsin. Aziz başkan 2018'de başkanlığı bırakınca defalarca ofisini arayıp 'başkanımız locasını istiyor mu' diye yazdık. Her seferinde hayır cevabını aldık. Dolayısı ile istemeyince locaları sattık. Sizi ziyaret ettik. Konuştuk. Dinledim sizi. Gıybet, dedikodu. Onun oğlu şu takımlıymış, yok dernek başkanı şöyleymiş, rüşvetle bilet veriyormuş, yok ben Mourinho ile geceleri dışarı çıkıyormuşum. Adam içki bile içmiyor. Etrafınızdakiler siz olmadan bu Fenerbahçe camiasında yer alamayacak insanlar. Niye 7 yıldır gitmediğin derneğe gittin dediniz. 'Ya o aşağılık, korkar herif' dediğiniz adam yanınızda oturuyor. Dernek başkanı için böyle dediniz" diye konuştu.

'ÇEKİMSER OY KULLANMAK ZORUNDA KALDIK'

Aziz Yıldırım'ın ibra edilmemesinde çekimser oy kullandığını söyleyen başkan Ali Koç, "İlk genel kurulda ibra olmadınız, doğrudur. Biz çekimser oy kullandık. Sebebi de sizin ve kardeşinizi yaptığı bazı finansal olaylardan dolayı. Çekimser oy kullanmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a, "Benim aday olmama ben karar veririm. Neden bundan rahatsız oluyorsunuz" diye sordu.

Devamında ise, "Tekneden beraber geldiğiniz arkadaşınız 3 Temmuz sürecinde bir otelde basın toplantısı düzenlemiş ve ikimizi istifaya davet etmiş. Haksız yere içerideyken hepimizi istifaya çağırmış. O dönem istifa etsek neler olurdu düşünebiliyor musunuz ? 'Ne cemaati polisler işini çok iyi yapmış' diyen bir adamla yol yürüyorsunuz. Bundan sonrasını da devam etmeyeceğim" ifadelerini kullanarak, konuşmasını noktaladı.

Kaynak: DHA

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Politika, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Mesaj - Son Dakika

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