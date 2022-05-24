Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu - Son Dakika
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Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu

24.05.2022 01:02

Başkan Ali Koç, konuk olduğu spor programında yorumcu Ahmet Çakar'ın taklidini yapınca stüdyo gülmekten yıkıldı. "Bir yaz günü, hava çok sıcak..." diyerek Çakar'ın klasik repliğini söyleyen Koç, sayesinde stüdyoda renkli anlar yaşandı.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yorumcu Ahmet Çakar'ın meşhur repliğini söyleyince stüdyo gülmekten yıkıldı.

"BİR YAZ GÜNÜ, HAVA ÇOK SICAK..."

Ahmet Çakar'ın Ali Koç ile ilgili bir anı anlatmak istediğini söylediği sırada araya giren Ali Koç, Çakar'ın taklidini yaptı. Başkan, "Bir yaz günü, hava çok sıcak..." diyerek Çakar'ın klasik sözünü dile getirdi. Bunun üzerine başta Ahmet Çakar olmak üzere herkes kahkahalara boğuldu.

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu - Son Dakika
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