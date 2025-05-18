Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Ali Koç\'tan Fenerbahçe Derneği\'ne baskın! Dernek Başkanı\'na sert tepki

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki bir grup, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi.

18.05.2025 00:17
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Fenerbahçe'de eleştirilerin tek odağı haline gelen Başkan Ali Koç'tan gece yarısı saatlerinde olay yaratan bir hamle geldi.

İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR

Fenerbahçeli taraftarlar ve dernekler, kulübün kongreye gitmesi için imza kampanyasına devam ederken, Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin eylül ayına kongre kararı aldığı iddia edilmişti. Tüm bunların doğrultusunda hareketli saatler yaşanırken Ali Koç beklenmedik bir harekete imza attı.

FENERBAHÇE DERNEĞİ'NE BASKIN

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki bir grup, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gitti. Ali Koç ve beraberindeki isimlerin, derneğe giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği öğrenildi. Dernek Başkanı olan Emrah Tunay'ın konuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması beklendiği ifade edildi.

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • GFB Selçuk:
    İmzalar toplanıyor, çırpınma GİDECEKSİN! frey ademi alıp herkesin şampiyonluğunu izlettin bize vizyonsuz. senin yıldız kavramın komutanımız takımın yıldızı diye mourinhoyla tanıştırdığın mert. Güya para veriyor, borç ikiye katlandı... sen karar verici konumda olma yeter ki git, senin kadar kimse batıramazdı. bizde zengin adam da çok rahat ol burası senin hobi alanın değil, sahipli değil, halkın taraftarın takımı FENERBAHÇE! git acun gibi ikinci ligde takım al orada oynayın 112 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    tüm imzaları belgeleri yırt yok et başkan! daha çok şampiyonluklar yaşayacak rakiplerin seninle :D::DD en çok rakip takım şampiyonluğu ve Kadıköy mağlubiyeti serisi rekorlarını geliştirmeden bırakmayız seni :D:D:D fb TARAFTARI İSTİFA! KOÇ ile yola devam! 24 10 Yanıtla
  • Türk:
    1 sene daha sabredilirse 11 yıllık hasreti sonlandıracağına eminim sayın KOÇ'un. Vizyonuyla, kendi takımının ve taraftarının konsantrasyonunu bozup rakipleri motive etmesiyle on iki yıla çıkaracacağı kesin jdkshsjkfhdajk 19 0 Yanıtla
  • selman null:
    11 yıllık hasreti bitirip 12. yılı başlatacak 16 0 Yanıtla
  • Hakan YELDAN:
    Çok ah var çoo..k bunca yalan, iftira, algı, şiddet, düzenbazlık iflah olmayacaksınız kolay kolay. 9 2 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    Fenerbahçe kiler kimin bedduasını aldı lan acaba ?????? 7 2 Yanıtla
  • Ceylan0745:
    istenmiyorsun artık git 8 0 Yanıtla
  • CİNCON SEVİCİ:
    komik 2 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    durmak yok ali koçla devsmmm 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki - Son Dakika
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