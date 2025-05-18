Ali Koç\'tan Fenerbahçe Derneği\'ne baskın! Dernek Başkanı\'na sert tepki

GFB Selçuk:

İmzalar toplanıyor, çırpınma GİDECEKSİN! frey ademi alıp herkesin şampiyonluğunu izlettin bize vizyonsuz. senin yıldız kavramın komutanımız takımın yıldızı diye mourinhoyla tanıştırdığın mert. Güya para veriyor, borç ikiye katlandı... sen karar verici konumda olma yeter ki git, senin kadar kimse batıramazdı. bizde zengin adam da çok rahat ol burası senin hobi alanın değil, sahipli değil, halkın taraftarın takımı FENERBAHÇE! git acun gibi ikinci ligde takım al orada oynayın