Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi? - Son Dakika
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Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?

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Ali Koç\'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
19.06.2025 15:19
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Ali Koç\'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi? Bu imzaları yağan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi?" dedi.

Fenerbahçe, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere forma tedarikçisi olarak Adidas ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşma doğrultusunda bir imza töreni düzenleyen sarı-lacivertli ekipte başkan Ali Koç, kulüp gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"AKIL EDEMEDİLER Mİ?"

Ali Koç, imza süreciyle ilgili, "Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik. Biz kulübün geleceği için çok önemli konulara odaklanıyoruz. Bir sürü insan 'Konuşun ve bitsin' diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek.

İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi? Bu imzaları yağan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi? - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • erkan zengin:
    Bitirdin feneri yeter git artık 43 5 Yanıtla
  • Aslancimbom1234:
    gitmeeee sana muhtaçlar :)))) 26 9 Yanıtla
  • gizemlevent6:
    morinyo gonderemedin gucun yetmedi transferde gec kaldin inanmiyoruz sana git artik acunu harcadinnn 13 3 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    dokunmayım goçuma başkandır o! la sen olmasan biz 5 yıldızı nasıl takardık yapı kapı sonunda da sana kaldı sapı! LA GİTME SANA MUHTACIZ:)) :))) :)))) KOÇ ALİ KOÇ BAŞKAN GALATASARAY ŞAMPİYON DAHA BİZ 6 YILDIZI TAKACAZ BEŞİKTAŞ 4 YILDIZI TRABZON 2 YILDIZI SAKIN GETME!!!! senin daha kıracağın rekor var, daha sen 7-1 malubiyeti egale edeceksin herhal 7-0 yada 8-1 malubiyet yaşayacaksın nere gidiyon 8 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    boş ver başkan takma kafana bunlar senin deyin ile ciğeri beş para etmez karaktersiz insanlar 4 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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