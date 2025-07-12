Ali Koç\'tan Leroy Sane misillemesi! Öyle bir dünya yıldızını istiyor ki

Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Archie Brown ve Marco Asensio transferini de bitirmeye hazırlanırken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ALİ KOÇ'UN HEDEFİ COMAN

Fransız basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman için harekete geçti. Haberde, Sarı-lacivertlilerin Kingsley Coman için Bayern Münih'e oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.

ALİ KOÇ İSTEDİ, MOURINHO GÖRÜŞTÜ

Haberin devamında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fransız oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği belirtilirken, transfer edilmesi için Jose Mourinho'yu görevlendirdiği ve Portekizli hocanın Coman ile görüntü gerçekleştirdiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 45 maça çıkan Coman, bu maçlarda 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.