Bardak doldu taştı! Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesine getirdiği isim Ali Koç'u çıldırttı - Son Dakika
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Bardak doldu taştı! Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesine getirdiği isim Ali Koç'u çıldırttı

19.01.2023 20:39

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile yapılan sözleşme görüşmeleri tıkandı. Altay'ın, menajer olmayan bir arkadaşını görüşmeye göndermesi Başkan Ali Koç'un tepkisini çekti.

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yeni sözleşme görüşmelerindeki inadını kıramayınca formül değiştirdi. Başkan Ali Koç'un tepkisi sonrası sarı lacivertlilerde B planı devreye girdi. Fenerbahçe, sözleşmesinin son altı ayına giren Altay Bayındır ile orta nokta bulamıyor, farklı formülleri devreye sokuyor.

HANDANOVIC'LE GÖRÜŞME

Yönetim, son olarak yabancı kaleci arayışına başladı. Sloven file bekçisi Samir Handanovic gündeme geldi. 38 yaşındaki kalecinin, Inter ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bonservisini alma ihtimali beliren Handanovic'le opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma üzerinde görüşülüyor.

Ali Koç'u çıldırttı! Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesinde yaptığı hareket bardağı taşırdı

ARKADAŞINI GÖNDERDİ

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Altay'a bakış açısının değişmesine neden olan olayların sır perdesi de aralandı. Fenerbahçe, son olarak teklifini 1 milyon euroya çıkarsa da oyuncu 2 milyon euroda ısrar etti. Altay'ın, kulüple görüşmelere profesyonel menajer olmayan bir arkadaşını temsilci olarak göndermesi de Başkan Ali Koç'un tepkisini çekti.

Kaynak: Diğer
YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: Kimse Fenerbahçe den büyük değil,bu kulüpten kimler geldi kimler geçti,alın bir kaleci oynasın,Yönetime bir çift sözüm var kimsenin gözünün yaşına bakmayın,sözleşme bitmesine 2 sene ve 1.5 yıl kalana Fenerbahçe nin menfaatlerine uyan yeni sözleşme teklif edin imzalamıyorsa satış listesine koyun en azından kulüp para kazansın. Cevap Yaz 94 30 Yayından Kaldır
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Altay Bayındır, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bardak doldu taştı! Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesine getirdiği isim Ali Koç'u çıldırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bardak doldu taştı! Altay Bayındır'ın sözleşme görüşmesine getirdiği isim Ali Koç'u çıldırttı - Son Dakika
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