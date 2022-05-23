Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi

23.05.2022 14:13

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beyaz TV'de bu akşam bir spor programının canlı yayınına çıkacak olmasına tepki gösterdi.

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu akşam 23.00'te Beyaz TV'de canlı yayın konuğu olacak. Koç'un bu hareketini doğru bulmayan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

TARAFTAR, ALİ KOÇ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Beyaz Futbol adlı programın canlı yayın konuğu olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarı sinirlendirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kanalın daha önce yaptığı yayınlarda Fenerbahçe aleyhine bir tavır takındığını belirtirken Koç'un bu hamlesine tepki gösterdi. Ali Koç'a tepkiler kısa süre içerisinde gündem olurken, taraftarların bir kısmı programı izlemeyerek başkanı protesto edeceğini de belirtti.

Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'un canlı yayına çıkacağı kanal olay oldu
Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'un canlı yayına çıkacağı kanal olay oldu
Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'un canlı yayına çıkacağı kanal olay oldu
Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'un canlı yayına çıkacağı kanal olay oldu
Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'un canlı yayına çıkacağı kanal olay oldu
YORUMLAR
500
38 hafta sonunda Süper Lig böyle şekillendi 38 hafta sonunda Süper Lig böyle şekillendi Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ardından Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ardından

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beyaz Tv, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:25:47. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement