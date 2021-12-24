Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı

Fenerbahçe'de peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından Ali Koç'un seçime gitme ihtimali ortaya çıktı. Sadettin Saran'ın ilk seçimde aday olacağını belirtmesinin ardından sarı-lacivertlilerde başkanlık koltuğuna aday bir isim daha çıktı.

ALİ KOÇ DA YENİDEN ADAY OLACAK

Akşam'da yer alan habere göre, İş insanı Sadettin Saran, başkan adayı olacağının ilk açıklayan isim olmuştu. Saran'ın adaylığını açıklamasının ardından, Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olmak için ön görüşmeler ve toplantılar yaptığı öğrenildi. Aydınlar'ın camianın önemli isimlerini, oluşturacağı yönetim kurulu listesine alacağı da belirtildi. Yönetiminde büyük değişiklere gitme planı yapan Başkan Ali Koç'un da yeniden adaylığını koyacağı belirtiliyor.