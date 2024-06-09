Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, toplam 16 bin 464 oy alarak yeniden başkan seçildi. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleşen seçimde, Ali Koç ile Aziz Yıldırım yarıştı. Seçimde 27 bin 489 üye oy kullandı ve geçerli oy sayısı 26 bin 947 oldu. Ali Koç 16 bin 464 oy alırken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.

09.06.2024 22:03
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- Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç yeniden başkan seçildi. Koç, toplam 16 bin 464 oy alarak başkan oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde 47 sandıkta 27 bin 489 üye oy kullandı. Seçimde geçerli oy 26 bin 947 olurken, Ali Koç 16 bin 464 oy alarak başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım'ın ise 10 bin 483 oy aldığı açıklandı.

Kaynak: İHA

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