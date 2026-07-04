Ali Osman Avşar, Gençlerbirliği Başkanlığına Aday

Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Ali Osman Avşar, önümüzdeki günlerde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Gençlerbirliği'nde 25 Temmuz tarihinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkanlık yarışına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Osman Avşar, düzenlediği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu açıklarken, yönetim ekibiyle birlikte hazırladığı taahhütnameyi de paylaştı. Avşar, seçimi kazanmaları halinde Gençlerbirliği'ne toplam 400 milyon liralık maddi destek sağlayacaklarını açıkladı. Söz konusu tutarın tamamının bağış olarak kulüp kasasına aktarılacağını ifade eden Ali Osman Avşar, mali kaynağın noter onaylı şekilde güvence altına alındığını da ayrıca belirtti. Bunun yanı sıra Avşar, seçilmeleri halinde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ile yola devam edeceklerini ve isim sponsoru almayacaklarını sözlerine ekledi.

"Yönetime geldiğimiz takdirde kulübe 400 milyon lira bağış yapacağız"

Seçilmeleri takdirde kulübe büyük bir fon oluşturacaklarını belirten Ali Osman Avşar, "Başkan adaylığımı açıklıyorum. Çok güçlü bir yönetim oluşturduk. Kendi sektörlerinde çok başarılı arkadaşlarımızla birlikte çok iyi bir yönetim kurulu oluşturduk. Dün noterde işlemler yapıp, taahhütname hazırladık. Yönetime geldiğimiz takdirde kulübe 400 milyon lira bağış yapacağız. Aynı zamanda Gençlerbirliği'nde isim sponsorluğunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İsim sponsorluğunu kaldıracağız. Kongrede bizi destekleyen arkadaşlarımızdan tek ricamız, bu duruma ret oyu versinler" diye konuştu.

"Metin hoca ile devam etmeyi düşünüyoruz"

Göreve gelir gelmez takımın eksikliklerine yönelik transfer çalışmalarına hız vereceklerini ifade eden Avşar, "Metin hoca ile devam etmeyi düşünüyoruz. Uzun yıllar boyunca da onunla devam etmek istiyoruz. Biz en az 6 transfer yapacağız. Görüştüğümüz 2-3 oyuncu da var. Onlarla hemen hemen anlaştık denilebilir. Seçildiğimiz takdirde ilk hafta 3-4 transfer yapıp, 14 Ağustos'ta ligler başlayana kadar transferleri tamamen halledeceğiz. Kaleci, sol bek, sol açık, forvet, 8 numara ile bir de sağ-sol oynayabilecek kanat oyuncusu alacağız. Transferleri Metin hoca ile de görüşeceğiz ve onun uygun gördüğü futbolcuları transfer edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA