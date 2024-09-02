Ali Öztürk, Paris 2024'te Yarı Finale Yükselerek Madalya Garantiledi - Son Dakika
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Spor

Ali Öztürk, Paris 2024'te Yarı Finale Yükselerek Madalya Garantiledi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde S5 sınıfında mücadele eden milli sporcu Ali Öztürk, çeyrek finalde Almanya'dan Valentin Baus'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi. Ali, daha önce Rio 2016 ve Tokyo 2020'de bronz madalya kazanmıştı. Yarı final maçı yarın oynanacak.

02.09.2024 21:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali, S5 sınıfında çeyrek finalde Almanya'dan Valentin Baus'la karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk iki seti 6-11 ve 9-11 kaybeden Ali Öztürk, sonraki iki seti 11-9 ve 11-8 alarak maça 2-2'lik dengeyi getirdi. Final setinde üstün bir oyun ortaya koyan milli sporcu, seti 11-4, maçı da 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te yarı finale kalarak madalyayı garantiledi.

Milli sporcu, yarı final müsabakasına yarın çıkacak.

Kaynak: AA

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