Ali Palabıyık'tan ilginç Galatasaray sözleri: Ben gösterdim hakemliğim bitti - Son Dakika
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Spor

Ali Palabıyık'tan ilginç Galatasaray sözleri: Ben gösterdim hakemliğim bitti

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Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Alanyaspor-Galatasaray maçında verdiği kırmızı kart kararı nedeniyle hakemlik kariyerinin sona erdiğini belirten Palabıyık, ''En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık'' dedi.

29.01.2025 09:25  Güncelleme: 09:40
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Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray için gündem olan sözler sarf etti. Ali Palabıyık, Galatasaray- Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını HT Spor'da yorumladı.

"BEN GÖSTERDİM HAKEMLİĞİM BİTTİ"

Galatasaray'ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini ifade eden Palabıyık, "Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak. Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık" dedi.

"KEŞKE VAR ÇAĞIRSAYDI"

Palabıyık, katıldığı bir programda söz konusu pozisyon için hatalı olduğunu söyleyerek "Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'e kırmızı kart gösterdikten sonra 4. Hakem Erkan Özdamar bana 'Sarı kart' dedi, ona 'Erkan bence kırmızı kart, oyuncunun gol atma şansı var' dedim. VAR Koray Gençerler, keşke izlemem için çağırsaydı." demişti.

Ali Palabıyık\'tan ilginç Galatasaray sözleri: Ben gösterdim hakemliğim bitti

Ali Palabıyık, Galatasaray, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Palabıyık'tan ilginç Galatasaray sözleri: Ben gösterdim hakemliğim bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mustafa Görmüş:
    cincon bu ülkenin beka sorunudur 10 80 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Yanlış gösterirsen kartı tabiki düdüğü asacaksın . 86 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    yanlis gostermis kendi agziyla diyor zaten 78 4 Yanıtla
  • Tempelhof wartenberg:
    fetosaray yine sasirtmadi 10 65 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    sen olmayan bir kırmızı kart gösterdin, futboldan amatör şekilde anlayanlar dahi o kırmızı kartı art niyetli gösterdiğini anlamıştı, tıpkı şimdi bu konuşmayı art niyetli yaptığın gibi 65 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLAR ÖTÜYOR, ADAM KARAR YANLISTI DIYOR HALA OTUYORSUNUZ HADI PIRTTT 25 37 Yanıtla
  • seyhan sönmez:
    Ali palabıyık sen Ve Ali Aydın gelmiş geçmiş en büyük Galatasaray düşmanısınız utanmadan birde Fenerin kanalı HTSporda diyor boşuna ht spor almaz seni o kanala fenerkinin diye ordasın 49 3 Yanıtla
  • Murat Cirak:
    Hüseyin Kagitin da dediği gibi Zaten Belliydi En Baştan 15 26 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    olmayanı olmuş gibi göstermek bişeyleri bitirir 30 3 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Cinconun 5 önemli oyuncusu sarıkart sınıtında bu hafta izleyin hepsi sarkart görücek çünkü diğer hafta Adana maçı var herşey planlı ilerliyor 1 27 Yanıtla
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