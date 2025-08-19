Ali Şen Taburcu Oldu - Son Dakika
Ali Şen Taburcu Oldu

19.08.2025 18:28
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, hastaneden taburcu edildi ve evinde tedaviye devam edecek.

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Ali Şen, Sağlık, Spor

