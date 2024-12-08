Ali Topaloğlu, Özel Sporcular Şampiyona\'sında 3 Madalya Kazandı

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Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu, Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası'na 3 madalya ile damga vurdu.

Canik Belediyesi'nin spora ve sporcuya yönelik desteğiyle Canikli sporcular, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından ilk defa bu yıl İstanbul'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'na damga vuran Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Ali Topaloğlu 4 kilo gülle atmada birinci, 60 metre koşuda ikinci ve 1 kilo disk atmada ise ikinci olarak madalyaları topladı. Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu'nu başarılarından dolayı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, spora ve sporcuya yönelik destekleri arttırarak sürdüreceklerini belirtti.

Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Topaloğlu'nu başarılarından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde spora ve sporcuya yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Spor alanına yönelik projelerimizle çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturuyor, başarıdan başarıya koşan sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Özel Sporcular Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda kariyerine yeni başarılar ekleyen Canik Belediyespor Kulübü sporcumuz Ali Topaloğlu'nu canıgönülden tebrik ediyorum. Sporcumuz yetişmesinde katkılarda bulunan antrenörlerimize, ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN