Ali Turap Bülbül Amedspor\'da

AMED Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül'ü renklerine bağladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.