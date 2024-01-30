Ali Uçum, Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığı\'na geri döndü

Geçtiğimiz günlerde işlerinin yoğunluğundan dolayı Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığı'nı bıraktığını belirten Ali Uçum, geçen süre içerisinde yeşil beyazlı kulübe sahip çıkan olmayınca yeniden devam kararı aldı.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığı görevini tekrar yürütme kararı alan Başkan Ali Uçum ile birlikte takımda bugün antrenmana çıktı. Mevcut kadro ve Kars'ın çocuklarıyla birlikte 2'inci devreye başlayacak olan yeşil beyazlı ekipte hedef ligi en üst sıralarda tamamlamak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'un grupta mücadele eden Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığını tekrar üstlenmesinin ardından kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bildiğiniz üzere başkanımız yoğun işlerinden dolayı ve yönetimde maddi-manevi katkı sağlayacak kişilerin olmamasından kaynaklı bu sorumluluğu tek başına daha fazla yürütemeyeceğini açıklayarak istifasını açıklamıştı. Başkanımız bu güne kadar kulübü yönetmeye talip olmaması ve kulübün küme düşme riskini de göz önüne alarak Valimiz ile yaptığı istişareler neticesinde sezon sonuna kadar devam etme kararı almıştır" denildi.

Açıklamada, "Hedefimiz; kulübümüzün ligdeki yerini birkaç sıra yukarı taşıyarak kümede kalmak ve sezonu bu şekilde bitirmek olacaktır. Eksik bölgelere transferler yapılarak ilk maçımız olan Rize Özel İdare maçına hazırlıklarımız başlamıştır. Bu karara, itirazı olan veya memnun olmayan herkesin, istedikleri takdirde kulübü devralarak kendilerinin yönetebileceğini de buradan hatırlatmak isteriz. Bu kulüp sadece bir kişinin değil "taraftarım" diyen "seviyoruz, tek sevdamız" diyen herkesindir. Fakat kulübe gerçek anlamda sahip çıkmak şartıyla!" ifadelerine yer verildi.

Kars 36 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Sosyal medyadan esip gürleyerek hiç bir şey yapılmadığını gördük. Kulübü gerçekten sevmenin sadece klavye başında eleştirmek olmadığını her taraftarın anlamasını bekliyoruz. Verdiğimiz karara tüm camianın saygı duyacağını umuyor, yeni hocalarımız ve Kars'ın çocuklarına herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Keza bu karar taraftar çoğunluğunun "Kars'ın çocuklarına şans vermiyorsunuz!" serzenişinin de yansımasıdır. Umuyoruz ki bu kararımız öz kaynak modelinin başarılı olacağının bize bir umudu olsun. Bu sene yakalayamadığımız şampiyonluğun gelecek sezon için yatırımı olsun. Bu vesile ile yeni oluşumun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz." - KARS